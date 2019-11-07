رئيسا روسيا وكازاخستان يوافقان على خطط تطوير نقاط التفتيش الحدودية

أعرب رئيسا روسيا وكازاخستان، فلاديمير بوتين وقاسم جومارت توكايف، عن تأييدهما لبرنامج عمل مشترك لتطوير نقاط التفتيش على الحدود بين الدولتين.

وفي ختام أعمال منتدى التعاون بين أقاليم روسيا وكازاخستان، تعرف بوتين وتوكايف، على العديد من المشاريع المشتركة الواعدة.

وخلال ذلك، قدم وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين، خريطة طريق لتطوير نقاط التفتيش عبر الحدود الروسية الكازاخستانية للفترة 2020-2025.

ووفقا له، تعاني نقطتا التفتيش الحدوديتين، ساغارتشين وماشتاكوفو، في الوقت الراهن من مشكلة تراكم الآلاف من السيارات خلال فترات الذروة. ويرى الوزير، أن حل المشكلة يكمن في ضرورة تحديث النقطتين من أجل زيادة الإنتاجية.

وأشار أوريشكين إلى أن المرحلة الأولى، من تنفيذ خريطة الطريق، ستكلف 19.9 مليار روبل( حوالي 300 مليون دولار)، وخلالها سيتم تجهيز 18 نقطة تفتيش وفق ترتيب الأولويات - 17 نقطة للسيارات ونقطة للقطارات. وفي المرحلة الثانية ، في المستقبل المتوسط، سيتم تجهيز 11 نقطة تفتيش - تسع للسيارات واثنتان للقطارات. وفي المرحلة الثالثة - 20 نقطة أخرى - أربع للسيارات و16 للسكك الحديدية.

ويعقد المنتدى السادس عشر للتعاون بين أقاليم روسيا وكازاخستان، في أومسك يومي 6 و 7 نوفمبر، تحت شعار - "القضايا الملحة لتنمية التعاون عبر الحدود".

المصدر: سبوتنيك