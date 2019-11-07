"الجنايات الدولية" تصدر أشد حكم في تاريخها بحق "الترميناتور" الكونغولي

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس حكما بالسجن 30 عاما على القائد العسكري المتمرد السابق من جمهورية الكونغو الديمقراطية بوسكو نتاغاندا، ما يعد أشد حكم في تاريخ المحكمة.

وأدين نتاغاندا (46 عاما)، قائد العمليات السابق في ميليشيا "الاتحاد الوطني للدفاع عن الشعب" المتمردة في شرق الكونغو الديمقراطية، بـ18 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها في عامي 2002 و2003، كما أصبح أول شخص أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكما عليه بتهمة تتعلق بالاستعباد الجنسي.

وفي إحدى هذه الجرائم، ارتكب عناصر مسلحون بقيادة نتاغاندا المعروف بـ"ترميناتور" لقسوته البالغة مجزرة في مزرعة قتلوا فيها 49 مدنيا أبرياء باستخدام عصى وسكاكين، بمن فيهم أطفال، حسب المدعين.

كما أدين قائد الميليشيا السابق باغتصاب فتيات قاصرات وتجنيد أطفال تحت سن 15 عاما، علاوة على قتله كاهنا كاثوليكيا.

كما يعد "ترميناتور" متورطا في موجة العنف التي أودت بأرواح 150 شخصا على الأقل في الكونغو عام 2008، وكان بين مؤسسي جماعة "إم 23" المسلحة التي دحرتها قوات الحكومة الكنغولية عام 2013 بعد مواجهات عنيفة في محيط مدينة غوما.

وأثار الحكم الصادر بحقه ترحيبا واسعا لدى المنظمات الحقوقية الدولية، فيما رفض نتاغاندا نفسه الاتهامات الموجهة إليه وقدم طعنا على الحكم، مصرا على أنه مجرد "جندي".

المصدر: وكالات