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صحفي إسرائيلي يتهم نتنياهو بالسعي للتخلص من الصهيونية الدينية

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صحفي إسرائيلي يتهم نتنياهو بالسعي للتخلص من الصهيونية الدينية
Reuters OB/LA/
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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أكد الصحفي الإسرائيلي، يعقوب ريفلين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في جلسة مغلقة مؤخرا إنه في الانتخابات المقبلة سيتم التخلص من الصهيونية الدينية.

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وأضاف الصحفي الذين ينتمي ليهود الحريديم، أن نتنياهو قال خلال تلك الجلسة "في الانتخابات المقبلة، إذا لم يكن أحد يعرف على وجه اليقين ما ستكون النتيجة، فإن هناك شيئا واضحا هو الذي سيجري: الصهيونية الدينية ستتحطم ونتخلص منها".

ووفقا للصحفي، فإن نتنياهو تنبأ بأن ينضم عضو الكنيست، نفتالي بينيت، إلى حزب الليكود، في حين أن وزيرة القضاء الإسرائيلية السابقة، وعضو الكنيست عن حزب اليمين الجديد، إيليت شاكيد "ستنتهي سياسيا".

المصدر: وكالات

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