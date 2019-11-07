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زعيمة "التحالف الوطني ـ إخوة إيطاليا" تحذر من اندساس "إرهابيين" بين المهاجرين

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زعيمة
Reuters
زعيمة حزب التحالف الوطني ـ إخوة إيطاليا، جورجا ميلوني
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ذكّرت زعيمة حزب "التحالف الوطني ـ إخوة إيطاليا" جورجا ميلوني، بأن وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي، حذرت من احتمال تسلل إرهابيين بين المهاجرين غير النظاميين إلى البلاد.

وكتبت ميلوني على"تويتر" أن "خطر تسلل الإرهابيين بين المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا، أصبحت تلوح به الحكومة أيضا الآن على لسان وزيرة الداخلية لامورجيزي".

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وأشارت إلى أن حزبها "بقي يدين هذه الحقيقة لسنوات"، وقد "اتهمنا بسبب ذلك دائما بنشر الخوف"، بينما "كنا على حق".

وختمت بالقول: "علينا الآن وقف الهجرة غير النظامية".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية

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