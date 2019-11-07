قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي، إنه لا ينقص بلاده شيء "لتكون في مستوى القوى العظمى"، مؤكدا أن الشعب الإيراني "أحبط الحرب النفسية للأعداء".

جاء ذلك خلال مراسم استعراض صباحي للوحدات النموذجية للحرس والتعبئة التابعة لفيلق "محمد رسول الله" في طهران، حيث قال: "لقد تغلبنا اليوم وتجاوزنا بكل اقتدار العديد من مآرب وأهداف الأعداء العالميين للثورة.. وهزمنا كل الأعداء"، مضيفا أن "الأعداء أصبحوا عاجزين، ولا يجدون سبيلا للتغلب علينا، لأن كل السبل سواء البرية والجوية والبحرية مغلقة على الأعداء".

وأشار سلامي إلى أن "الأعداء كانوا يتمنون أن يصاب اقتصادنا بالشلل، إلا أنهم يرون اليوم أن هذا البلد مستمر بالبناء، واليوم رغم أننا معرضون للحظر، إلا أننا نقوم برفع مشكلاتنا، في حين أن العدو يواجه في الوقت الحاضر مشكلات أكبر".

إقرأ المزيد

وأضاف: "عمليات الحرب النفسية قد أفشلها الشعب الإيراني ولم يعد أحد في إيران يتماهى مع أصوات الأجانب، فالشعب الإيراني يدرك أن الأجانب إنما يسعون لكسر عزتنا، كما أن العالم يدرك أن ساحة المواجهة هذه لا تنطوي إلا على اليأس للأعداء".

وتابع قائلا: "لا ينقصنا شيء لنكون في مستوى القوى العظمى في العالم، فكل شيء جاهز، ونستمر في بناء إيران، بحيث تصبح نموذجا للجميع، ويمكننا من مواجهة القوى الكبرى، وفي ذات الوقت نحقق التقدم ونكون بارزين وممتازين".

المصدر: "فارس"