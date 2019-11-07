بومبيو: على العالم عدم الرضوخ للابتزاز النووي الإيراني

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن "خطوات التصعيد النووي" التي تقوم بها إيران في الآونة الأخيرة، مثيرة للقلق، وناشد كل الدول زيادة الضغوط على طهران.

وقال بومبيو في بيان نشرته الخارجية الأمريكية اليوم الخميس بعد أن استأنفت طهران تخصيب اليورانيوم في إحدى منشآتها النووية، إن هذا التصعيد "يفضح جليا نوايا النظام الإيراني المتمثلة في ابتزاز المجتمع الدولي حتى يقبل بعنفه وإرهابه في وقت يقوض فيه سيادة جيرانه".

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وتابع أن "توسع إيران في أنشطة حساسة تتعلق بالانتشار النووي يثير قلقا من احتمال تأهبها لتبني خيار الانفصال النووي السريع"، مضيفا أن الولايات المتحدة لن تسمح بحصول طهران على السلاح النووي أبدا.

وشدد البيان على أنه "حان الآن الوقت لترفض كل الدول الابتزاز النووي الذي يمارسه هذا النظام، وتتخذ خطوات جادة لزيادة الضغط"، مضيفا أن "استفزازات إيران النووية العديدة تتطلب ذلك".

المصدر: وكالات