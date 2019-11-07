أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن خطة العمل الشاملة الخاصة بالصفقة النووية المبرمة بين السداسية الدولية وإيران، تتعرض لضغوط ضخمة.

وأضاف لافروف خلال اللقاء مع إرنست مونيز المدير التنفيذي لمنظمة "مبادرة منع التهديدات النووية": "عندما كنتم تشغلون منصب وزير الطاقة الأمريكي، شاركتم في مباحثات حول قضايا رئيسة بينها التعاون الأمريكي الروسي في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية. وبالتعاون مع الأوروبيين والصين وروسيا وإيران، قمتم بإنجاز مهمة حرجة، حيث وضعتم خطة العمل الشاملة المشتركة التي وللأسف، تتعرض الآن لضغط هائل".

إقرأ المزيد

المصدر: "إنترفاكس"