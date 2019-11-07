 
مباشر

تركيا تعلن اعتقال 17 أجنبيا للاشتباه بتورطهم مع "داعش"

أخبار العالم

تركيا تعلن اعتقال 17 أجنبيا للاشتباه بتورطهم مع
Reuters
عناصر من قوات الأمن التركية الخاصة (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mog1

اعتقلت القوات الأمنية في تركيا ما لا يقل عن 17 أجنبيا للاشتباه في تورطهم مع تنظيم "داعش"، وفقا لوكالة "الأناضول".

ووفقا للوكالة التركية، فقد أجرى ضباط من الشرطة عملية أمنية خاصة في العاصمة أنقرة. ولم تحدد الوكالة جنسيات المشتبه بهم.

إقرأ المزيد
تركيا تتعرف على نجل البغدادي وتكشف مصير أسرته
تركيا تتعرف على نجل البغدادي وتكشف مصير أسرته

وفي سياق آخر، كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من الخميس، أن نجل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، موجود بين أفراد أسرته الموقوفين في تركيا.

وقال إن عدد عناصر "داعش" الذين حظر دخولهم إلى تركيا بلغ حتى اليوم 76 ألفا، والذين تم ترحيلهم 7550، ويقبع حاليا 1149 من عناصر التنظيم في السجون.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كيف أصبح الأردن الأول عربيا بمعدلات الطلاق؟