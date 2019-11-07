تقرير: طهران أبلغت الأمم المتحدة باستهداف 3 من ناقلاتها قبالة السعودية

أكدت وسائل إعلام أن طهران حذرت المنظمة البحرية الدولية من أن الملاحة التجارية في البحر الأحمر لم تعد آمنة، وأن ثلاثا من ناقلاتها استهدفت قبالة السعودية خلال الأشهر الستة الماضية.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير نشرته أن هذا التحذير جاء في رسالة مؤرخة بـ30 أكتوبر وجهتها إيران إلى المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة.

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وامتنعت السلطات الإيرانية حسب الصحيفة، عن إلقاء اللوم على أي طرف في هذه الهجمات، التي لم تكشف طهران حتى الآونة الأخيرة عن اثنتين منها، فيما الحادث الثالث تمثل في تعرض ناقلتها Sabiti في 11 أكتوبر للاستهداف قبالة السعودية، وأعلنت طهران حينئذ أنها استهدفت بصاروخين.

وكشف إخطار طهران المنظمة الأممية، حسب "وول ستريت جورنال"، أن الناقلتين المستهدفتين تحملان اسمي Happiness 1 وHelm، ووقع الهجومان عليهما في أبريل وأغسطس على التوالي.

ولفتت الصحيفة إلى أن شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية أعلنت عن تعرض Happiness 1 لـ"تعطل محركها وفقدان السيطرة عليها"، فيما واجهت Helm "مشاكل فنية".

وأعربت إيران في الرسالة عن قناعتها بأن دولة أو عدة دول تقف وراء هذه الهجمات، مشيرة إلى أن الناقلتين المذكورتين استهدفتا في ظروف مشابهة لما تعرضت له Sabiti، ووقعت جميع الحوادث في نفس المنطقة تقريبا مع إلحاق أضرار مماثلة بالسفن.

ونقلت الصحيفة عن الرسالة الإيرانية تشديدها على أن الطابع المنظم والممنهج لهذه الهجمات التي وقعت خلال فترة زمنية قصيرة وفي نفس المنطقة حوّل البحر الأحمر إلى ممر غير آمن بالنسبة للسفن التجارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أول هذه الهجمات وقع قبيل حادث استهداف أربع ناقلات تجارية في خليج عمان منتصف مايو، ألقت الولايات المتحدة اللوم فيه على إيران، التي تنفي هذه الاتهامات بشدة.

المصدر: "وول ستريت جورنال"