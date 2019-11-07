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إخلاء أكبر مخيمين للمهاجرين المخالفين في باريس (صور)

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إخلاء أكبر مخيمين للمهاجرين المخالفين في باريس (صور)
AFP MARTIN BUREAU
إخلاء مخيمات باريس
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أخلت الشرطة الفرنسية اليوم الخميس مخيمين يضمان ما بين 600 و1200 مهاجر في شمال شرق باريس، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

ورافق 600 شرطي المهاجرين المقيمين في خيام قرب الطريق الدائرية في باريس نحو حافلات لنقلهم إلى قاعات رياضية أو مراكز استقبال.

إخلاء أكبر مخيمين للمهاجرين المخالفين في باريس (صور)
AFP MARTIN BUREAU
إخلاء مخيمات باريس

وأعلن المسؤول عن شرطة باريس ديدييه لالومان للصحافة: "لا يمكنني أن أترك وضعا كهذا يشكل خطرا على الأشخاص الذين يقيمون في الشارع، بل على السيارات أيضا... لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر".

إخلاء أكبر مخيمين للمهاجرين المخالفين في باريس (صور)
AFP MARTIN BUREAU
إخلاء مخيمات باريس

وأضاف: "تقررت هذه العملية في إطار تطبيق خطة الحكومة، وهي ليست من باب الصدفة. يجب تغيير الوضع بإخلاء المخيمات".

وكان وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير قد أكد الأربعاء أنه سيتم إجلاء المهاجرين من المخيمات في شمال شرق باريس "بحلول نهاية السنة".

المصدر: "أ ف ب"

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