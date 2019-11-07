مساعد الرئيس الروسي: أردوغان طلب اتصالا هاتفيا مع بوتين

أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان قد يجريان اتصالا هاتفيا في أقرب وقت.

وقال أوشاكوف في تصريح صحفي صباح اليوم الخميس: "لقد طلب الجانب التركي إجراء اتصال هاتفي (بين بوتين وأردوغان)، ونعمل الآن على تحديد موعد مناسب له".

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وصرح أردوغان خلال مؤتمر صحفي في أنقرة في وقت سابق من اليوم بأنه ينوي التباحث مع الرئيس الروسي حول الوضع في سوريا، بما في ذلك حول سير تنفيذ المذكرة الروسية التركية بشأن سوريا، وقال: "أمس تحدثنا مع (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب حول الوضع في شمال سوريا، والآن سنبحث هذا الموضوع مع بوتين".

وخلال تصريحاته اليوم اتهم أردوغان "من وعدوا تركيا" بانسحاب المسلحين الأكراد من شمال شرقي سوريا خلال 120 ساعة، بعدم الوفاء بوعودهم، دون أن يسميهم، مؤكدا أن "أنقرة ستنفذ حتى النهاية حصتها من الالتزامات الواردة في الاتفاقات التي تم التوصل إليها، فنحن لا نتراجع عن بنود المذكرة".

وكانت محادثات مطولة بين بوتين وأردوغان في سوتشي في 22 أكتوبر قد تتوجت بتوقيعهما على مذكرة من 10 بنود تهدف إلى وضع حد لعملية "نبع السلام" التركية ضد المسلحين الأكراد في شمال شرق سوريا، وتخفيف حدة التوتر على الحدود التركية السورية مع الحفاظ على وحدة أراضي سوريا.

وقبل ذلك بأيام، اتفق نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس وأردوغان خلال محادثات في أنقرة على تعليق عملية "نبع السلام" لمدة 120 ساعة، ليتم خلالها خروج المقاتلين الأكراد من منطقة الحدود السورية التركية، وأكدت واشنطن أنها بدأت العمل مع "وحدات حماية الشعب" على انسحابها من المنطقة.

المصدر: وكالات