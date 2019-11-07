ترامب منع إسرائيل من تحويل أموال أمريكية للأمن الفلسطيني

أفاد تقرير إخباري بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض طلب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو تحويل أموال تلقتها تل أبيب من واشنطن لقوات الأمن الفلسطينية.

ونقل تقرير المراسل السياسي للقناة الـ13 الإسرائيلية باراك رافيد الذي نشره موقع Axios الأمريكي أمس الأربعاء عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن ترامب رفض قبل أشهر الطلب الإسرائيلي وشدد على أن حكومة نتنياهو هي من يتعين عليها دفع هذه الأموال، إن كانت مهتمة.

وأوضح التقرير أن الخارجية الأمريكية التي قطعت خلال العامين الماضيين تدريجيا جميع مساعداتها إلى السلطة الفلسطينية كشفت قبل نحو ستة أشهر أن المساعدات المخصصة إلى أجهزة الأمن الفلسطينية بقيمة 12 مليون دولار لا تزال في أيدي الإسرائيليين ولم تحوّل بعد إلى الفلسطينيين.

وأشار التقرير إلى أن مسؤولين أمريكيين كبارا حاولوا إقناع ترامب بالموافقة على تحويل هذه الأموال، إلا أن الأخير شدد على أن موقفه ثابت ويقضي بوقف جميع المساعدات للفلسطينيين ما لم يعودوا إلى التعاون مع الإدارة الأمريكية.

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وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية على خلفية سلسلة قرارات أمريكية اعتبرها الفلسطينيون منحازة لإسرائيل، وأهمها اعتراف واشنطن بمدينة القدس عاصمة للدولة العبرية.

المصدر: Axios