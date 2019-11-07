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عراك بالأيدي بطلاه سياسيان أوكرانيان في مطار كييف (فيديو)

أخبار العالم

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تناقلت وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي فيديو لعراك وقع بين نائب أوكراني عن الحزب الحاكم، وزعيم حزب معارض في مطار العاصمة كييف أمس الأربعاء.

وذكر النائب أندريه غيروس رئيس لجنة شؤون الطاقة في مجلس "الرادا" (البرلمان) الأوكراني أن النائب السابق وزعيم "الحزب الراديكالي" القومي المتشدد أوليغ لياشكو تهجم عليه بسبب القرار البرلماني باستئناف استيراد الكهرباء من روسيا اعتبارا من 1 أكتوبر الماضي.

ويظهر مقطع الفيديو اعتداء لياشكو على خصمه بعد اتهامه بـ"العمل لمصلحة روسيا"، واستخدامه "غير المشروع" لقاعة كبار الزوار بالمطار والتي تدفع كلفتها من جيب الشعب، حسب لياشكو.

وكانت أوكرانيا قد أوقفت استيراد الطاقة الكهربائية من روسيا عام 2015 على خلفية الأزمة بين البلدين بسبب قضيتي القرم وشرق أوكرانيا، لكن في سبتمبر أجاز البرلمان استيراد الكهرباء من روسيا وبيلاروس بموجب اتفاقات ثنائية.

المصدر: وكالات

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