بومبيو في ألمانيا لبحث الشراكة ضد روسيا والصين وإيران

أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو خلال زيارته إلى ألمانيا، سيبحث مع المسؤولين الألمان سبل مواجهة سياسات روسيا والصين وإيران.

وقالت الخارجية في بيان نشرته أمس الأربعاء: "خلال زيارته إلى مدينة لايبزيغ، سيلتقي بومبيو نظيره الألماني هيكو ماس لبحث أهمية شراكتنا العابرة للأطلسي وضرورة تعزيز تعاوننا على ضوء التهديد المتنامي من قبل روسيا والصين وإيران".

ويزور بومبيو ألمانيا هذه الأيام للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى السنوية الثلاثين لسقوط جدار برلين، والتي من المقرر أن يلتقي على هامشها أيضا المستشارة أنغيلا ميركل ووزيرة الدفاع أنيغريت كرامب كارنباور ووزير المالية أولاف شولتز.

وحسب البيان، فإن بومبيو سيؤكد خلال الفعاليات المكرسة لانتهاء الحرب الباردة على "الدور المحوري للولايات المتحدة التي ساعدت عشرات ملايين الناس في أوروبا الشرقية والوسطى في التحرر من نير الشيوعية".

المصدر: وكالات