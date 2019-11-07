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برلمان البرازيل يحبط مبادرة رئاسية تجيز حمل السلاح

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برلمان البرازيل يحبط مبادرة رئاسية تجيز حمل السلاح
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أحبط البرلمان البرازيلي مقترحا للرئيس اليميني جايير بولسونارو يجيز للمواطنين حمل السلاح في الأماكن العامة، وذلك بإدخال تعديلات على مشروع قانون حول اقتناء السلاح.

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وصوّت مجلس النواب بالكونغرس في وقت متأخر الثلاثاء لصالح تسهيل اقتناء الأسلحة للصيادين وممارسي رياضة الرماية وهواة جمع السلاح لكنه عارض نزع قيود كانت ستتيح لملايين المواطنين شراء الأسلحة وحملها في الشوارع.

وأثار بولسونارو، وهو نقيب سابق في الجيش، ضجة في شهر مايو عندما أصدر مرسوما يمكن مجموعة واسعة من أصحاب المهن، بينهم سائقو الشاحنات وحتى بعض الصحفيين، حمل السلاح دون الحاجة إلى إثبات سبب حاجتهم إليه.

وبعد أسابيع قام بمراجعة المرسوم الأصلي ليعيد تقييد شروط حمل السلاح لـ"المواطنين العاديين" لتقتصر على المسدسات وليس البنادق في الأماكن العامة.

وحذر الخبراء من أن تخفيف القيود من شأنه أن يؤجج العنف في بلد يملك أعلى معدلات ارتكاب الجرائم بواسطة السلاح في العالم.

المصدر: "أ ف ب"

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