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شبه إجماع بالأمم المتحدة على تبني مشروع القرار الروسي حول السيطرة على التسلح

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شبه إجماع بالأمم المتحدة على تبني مشروع القرار الروسي حول السيطرة على التسلح
Sputnik Alexey Agarishev
مقر الأمم المتحدة في نيويورك
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تبنت اللجنة الأولى للجميعة العامة للأمم المتحدة، وبشبه إجماع، مشروع القرار الروسي حول تعزيز الاتفاقات الدولية في مجال السيطرة على التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار.

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وحصل مشروع القرار الذي طرحته روسيا، مدعومة من 9 دول أخرى، على أصوات 174 دولة، دون أن تصوت أي دولة ضده، فيما امتنعت عن التصويت خمس دول، هي أوكرانيا وجورجيا والسودان، وجمهورية بالاو، وكولومبيا.

وكان تبني الوثيقة التي تمت بلورتها بعد انتهاء سريان معاهدة الصواريخ الروسية الأمريكية، من أولويات عمل روسيا في الدورة الراهنة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقترحات التي تضمنتها "النظر الجدي في التبعات السلبية المترتبة على تقويض اتفاقات ومعاهدات تخص السيطرة على التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار".

المصدر: تاس

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