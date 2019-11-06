يعتقد العديد من المليارديرات المقيمين في بريطانيا أن زعيم "حزب العمال"، جيرمي كوربين، أسوأ من "بريكست"، حيث تردد أنهم يفكرون في حزم حقائبهم والمغادرة إذا فاز في انتخابات ديسمبر.

وهاجم رئيس الوزراء، بوريس جونسون، الذي تسعى حكومته اليمينية المحافظة إلى إعادة انتخابها في 12 ديسمبر المقبل، هاجم اليساري كوربين بسب ما وصفه بـ "كراهيته المتأصلة للرأسمالية" وشبهه بالزعيم السوفيتي الراحل، يوسف ستالين.

وتعهد رئيس حزب العمال المعارض الرئيس في البلاد، بإعادة توزيع الثروات والتعامل مع تزايد الفوارق الاجتماعية، وإعادة تأميم الأصول، ولكن سياساته لا تلقى قبولا من الشركا، ورجال الأعمال والأثرياء.

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ويقول جون هيل، المخطط المالي المعتمد في شركة "سوندرسون هاوس لإدارة الأصول"، إن "العملاء بشكل عام يبدون أكثر قلقا من كوربين وليس من بريكست".

ونقلت صحيفة "ذا غارديان" عن محامين ومحاسبين يعملون مع عدد من أغنى العائلات في بريطانيا، أن العديد منها يعتزم المغادرة "بعد دقائق" إذا فاز كوربين.

وبعد أكثر من عقد على سياسات التقشف الاقتصادي التي فرضتها الحكومة، وتراجع مستويات النمو وسط الشك الناجم عن "بريكست"، يبدو أن انعدام المساواة المتزايد سيظل في صلب الانتخابات العامة المقبلة.

جدير بالذكر أن كوربين تعهد بأن تلاحق الحكومة العمالية المقبلة بزعامته "مصالح النخبة"، وقال إن "هذه الانتخابات فرصة لا تتكرر".

ومن سياسات "حزب العمال" الرئيسية، زيادة الضرائب على ذوي الدخل المرتفع، وعلى الإرث، والتعليم الخاص، كما يفكر الحزب في حظر الطائرات الخاصة، للمساعدة على مكافحة التغير المناخي.

هذا، ويخشى العديد من الخبراء الماليين من أن يُقنع هذا النهج بالغي الثراء إما بالحصول على وضع غير المقيمين في بريطانيا، أو نقل استثماراتهم إلى دول أخرى، تتميز بضرائب أقل مثل موناكو، وسويسرا، وغيرها من الدول.

من المهم الإشارة إلى نحو 151 مليارديرا يعيشون في بريطانيا، بينما يملك أغنى ألف شخص ما مجموعه 771 مليار جنيه إسترليني (993 مليار دولار، 894 مليار يورو)، حسب قائمة صحيفة "صاندي تايمز" للأغنياء في 2019.

المصدر: أ ف ب