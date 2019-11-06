إيران تعلن رسميا بدء تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية رسميا، مساء اليوم الأربعاء، بدء عملية تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو في إطار خفض إيران التزاماتها ضمن الاتفاق النووي.

وقالت المنظمة، في بيان أصدرته بهذا الصدد، إنه "تم استئناف تخصيب وإنتاج اليورانيوم في فوردو".

وأفادت المنظمة ببدء ضخ غاز اليورانيوم في 696 جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم من الجيل "IR1".

وأضافت أن 348 جهاز طرد مركزي من الجيل "IR1" بدأت بإنتاج الأشعة المستقرة في مفاعل فوردو النووي.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه العملية انطلقت بعد استكمال كل التحضيرات الضرورية، مشددة على أن كل الإجراءات الخاصة بتخصيب اليورانيوم تتخذ تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي غضون ذلك، ذكر المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، عباس كمالوندي، أن نسبة تخصيب اليورانيوم في مفاعل فوردو ستبلغ 4.5% عند الساعة الـ10 صباحا من يوم السبت المقبل.

وأكدت إيران، في وقت سابق، إطلاق المرحلة الرابعة من تقليص التزاماتها في إطار الاتفاق حول برنامجها النووي، والذي تم إبرامه عام 2015، ردا على انسحاب الولايات المتحدة من هذه الصفقة في 8 مايو 2018، وما تصفه طهران بعدم تنفيذ الأطراف الأوروبية لتعهداتها لتخفيف الخسائر الاقتصادية للجمهورية الإسلامية بسبب العقوبات الأمريكية.

المصدر: وكالات