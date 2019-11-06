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ترامب يبحث الوضع بشمال سوريا مع أردوغان

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ترامب يبحث الوضع بشمال سوريا مع أردوغان
Reuters KEVIN LAMARQUE
صورة من الأرشيف
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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه بحث مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، الوضع على الحدود بين تركيا وسوريا، مؤكدا أن الأخير سيزور واشنطن في 13 نوفمبر.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "أجريت للتو مكالمة رائعة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأبلغني بأنهم ألقوا القبض على العديد من عناصر "داعش" الذين كانت هناك تقارير بشأن فرارهم خلال النزاع، ومن بينهم زوجة وأخت القاتل الإرهابي (أبو بكر) البغدادي".

وأضاف ترامب: "بحثنا كذلك الوضع على حدودهم مع سوريا والقضاء على الإرهاب وإنهاء القتال مع الأكراد ومواضيع كثيرة أخرى".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه ينتظر الرئيس التركي في البيت الأبيض، يوم الأربعاء المقبل 13 نوفمبر.

من جهتها، ذكرت وكالة "الأناضول" التركية في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الرئيسين أنهما بحثا العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة.

المصدر: RT، الأناضول

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