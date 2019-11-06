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ريابكوف بعد زيارته إسرائيل: لا يوجد بيننا توافق تام بخصوص إيران

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ريابكوف بعد زيارته إسرائيل: لا يوجد بيننا توافق تام بخصوص إيران
Sputnik Alexander Vilf
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أنه بحث مع مسؤولين في إسرائيل، أثناء زيارته إلى هناك، الملف الإيراني، ضمن مواضيع أخرى تهم البلدين.

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وقال ريابكوف للصحفيين الروس، اليوم الأربعاء: "أجرينا دورة روتينية من المشاورات الثنائية حول قضايا الأمن". وأوضح أنه ناقش مع دبلوماسيين إسرائيليين، بمن فيهم المدير السياسي بوزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشبيز، "موضوع السيطرة على التسلح، وعدم الانتشار، وإمكانية اتخاذ تدابير جزئية وأخرى أكثر شمولا على هذا الصعيد".

وتابع نائب وزير الخارجية: "بالطبع، كان لا بد من أن نتناول الموضوع الإيراني، حيث لا يوجد بيننا توافق تام، فكان من الغريب لو كنا متفقين معهم تماما. مع ذلك، ثمة مسارات حيث مواقفنا متقاربة. ونعتزم توسيع حيز التقارب هذا قدر المستطاع والعمل مع زملائنا الإسرائيليين في الساحات الدولية حول هذه المواضيع".

المصدر: نوفوستي

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