انتقدت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة بسبب تخطيطها لتدريبات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية الشهر المقبل، وسط جمود المفاوضات حول ترسانة بيونغ يانغ النووية.

وصرح المسؤول الكوري الشمالي البارز، كوون جونغ غون، بأن الإعلان عن التدريبات يعادل "إعلان مواجهة" يمكن أن يهدد العملية الدبلوماسية.

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وأضاف كوون جونغ غون، في مقر وزارة الخارجية: "لقد أكدنا في مناسبات عديدة أن التدريبات العسكرية المشتركة ستجبرنا على إعادة التفكير في الخطوات المهمة التي اتخذناها بالفعل".

وتابع في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الرسمية "لقد بلغ صبرنا أقصى حدوده".

وشارك كوون في وفد المحادثات النووية مع الولايات المتحدة والتي جرت في السويد الشهر الماضي.

وتوقفت المفاوضات منذ قمة هانوي بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في فبراير، بسبب خلافات حول تخفيف العقوبات والأمور التي يمكن لكوريا الشمالية أن تتخلى عنها في المقابل، علما أن بيونغ يانغ أجرت من حينها سلسلة من التجارب الصاروخية، آخرها الأسبوع الماضي.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ألغتا العام الماضي، تدريبات جوية مشتركة إضافة إلى تمارين مشتركة أخرى وسط تحسن دبلوماسي متسارع في العلاقات مع كوريا الشمالية التي تعتبر المناورات العسكرية تدريبا على غزوها، ولكن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، ديفيد إيستبيرن، قال هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة "ليست لديها خطط لإلغاء التدريبات المشتركة المقبلة العام الحالي".

المصدر: أ ف ب