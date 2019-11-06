ألمانيا: أعمال إيران في مفاعل فوردو غير مقبولة

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن تشغيل إيران لأجهزة الطرد المركزي في مفاعل "فوردو" النووي غير مقبول، وطالب طهران بالعودة إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وقال ماس خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإستوني أورماس رينسالو في برلين، اليوم الأربعاء، إن "ما أعلن عنه الرئيس (الإيراني) حسن روحاني غير مقبول".

إقرأ المزيد

وأضاف الوزير الألماني أن هذه الخطوة تتناقض مع التزامات إيران وتعرض تنفيذ الاتفاق حول برنامج طهران النووي للخطر.

وأكد أن برلين تطالب إيران بالعودة إلى التمسك بتعهداتها.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن أمس الثلاثاء عن مرحلة جديدة لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2015. وتشمل الخطوة الإيرانية الجديدة تشغيل أجهزة الطرد المركزي في مفاعل "فوردو" النووي.

المصدر: تاس