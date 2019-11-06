علقت وزارة الخارجية الإيرانية على اتفاق الرياض المبرم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

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وقالت الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء في بيان لها إن: "اتفاق الرياض بين حكومة منصور هادي والمجلس الانتقالي منقوص، ولن یسهم في حل أزمة اليمن ومشاكله".

وأضاف البيان أن: "اتفاق حكومة هادي والمجلس الانتقالي يهدف إلى تثبيت الاحتلال السعودي لليمن مباشرة أو عبر وكلاء"، وتابع: "الشعب اليمني لن يسمح باحتلال جنوب اليمن من قبل قوات أجنبية".

كما شددت الخارجية على أن: "طهران تؤكد أن الخطوة الأولى للحل في اليمن هي وقف إطلاق النار ورفع الحصار الجائر عن الشعب اليمني"، مضيفة أن: "الخطوة التالية للحل في اليمن تتمثل في إجراء حوار يمني يمني للتوصل إلى اتفاق بشأن المستقبل السياسي لليمن".

وشهدت السعودية، أمس الثلاثاء، توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي حدد الترتيبات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية اللازمة.

المصدر: RT