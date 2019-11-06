الولايات المتحدة.. إيرانيان متهمان بالعمالة لصالح طهران يقران بذنبهما

أعلنت السلطات الأمريكية أن مواطنين إيرانيين احتجزا العام الماضي في الولايات المتحدة بتهمة العمالة لصالح حكومة طهران أقرا بذنبهما.

وأكد مكتب مدعي عام قطاع كولومبيا في بيان نشرته أمس الثلاثاء وزارة العدل الأمريكية أن، أحمد رضا محمدي، دوستدار (39 عاما) الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية، والمواطن الإيراني المقيم في كاليفورنيا، ماجد قرباني (60 عاما) اعترفا بأنهما كان يقومان بالرصد وجمع معلومات عن عناصر "حركة مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة في الأراضي الأمريكية.

واعترف دوستدار تحت القسم، حسب البيان، بأنه سافر إلى الولايات المتحدة ثلاث مرات بغية نقل تعليمات وتوجيهات من حكومة طهران إلى قرباني، مؤكدا أنه التقى قرباني لأول مرة في يوليو 2017، أثناء زيارته الأولى، وأبدى الأخير استعداده للعمل لصالح حكومة إيران في الأراضي الأمريكية.

كما أقر دوستدار، حسب البيان، بأنه تواصل مع قرباني عبر متعاون آخر.

وذكر البيان أن قرباني حضر في سبتمبر 2017 ومايو 2018 تجمعين لمؤيدي "مجاهدي خلق" في نيويورك وواشنطن وصوّر المشاركين فيهما، بمن فيهم زعماء الحركة، ليسلم هذه الصور لاحقا إلى دوستدار.

ومن المقرر أن يتم النطق بالحكم على دوستدار وقرباني في 17 ديسمبر و15 يناير المقبلين على التوالي، وأشار البيان إلى أنهما يواجهان عقوبة سجن تصل إلى خمس سنوات بتهمة التآمر وعشر سنوات بتهمة العمالة لصالح دولة أجنبية، علاوة على 20 عاما بتهمة انتهاك قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية (IEEPA).

المصدر: RT