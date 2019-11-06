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طاجيكستان: تصفية 15 مسلحا جراء هجوم على معبر حدودي مع أوزبكستان

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طاجيكستان: تصفية 15 مسلحا جراء هجوم على معبر حدودي مع أوزبكستان
Reuters Shamil Zhumatov
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أكد حرس حدود طاجيكستان القضاء على 15 مسلحا جراء تصدي قواته لهجوم استهدف الليلة الماضية معبرا عند الحدود مع أوزبكستان.

وأكدت المكتب الإعلامي لإدارة حرس الحدود التابعة للجنة الأمن القومي الطاجيكية، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الأربعاء، أن 20 مسلحا ملثما هاجموا الليلة الماضية المعبر الواقع على بعد 60 كيلومترا غربي العاصمة دوشنبيه، مشيرا إلى أن جنديا من حرس الحدود وشرطيا قتلا جراء تبادل الرصاص مع المسلحين.

وذكر حرس الحدود أن قواته تمكنت من تطويق المسلحين والقضاء على 15 منهم والقبض على الخمسة الآخرين، ويعمل فريق محققين حاليا في موقع الحادث.

من جانبه، أكد متحدث باسم قوات حرس الحدود الأوزبكية للوكالة الروسية أن "طشقند على دراية بشأن الحادث ولا تزال تتواصل مع الزملاء الطاجيكيين بشأنه".

ويشار إلى أن طول الحدود بين طاجيكستان وأوزبكستان يتجاوز 1.3 ألف كيلومتر، ولم يتم ترسيم نحو 20% منها حتى الآن منذ تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991.

المصدر: نوفوستي

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