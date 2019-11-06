مقتل 15 شخصا في هجوم لمتشددين في جنوب تايلاند

قُتل 15 شخصا على الأقل في هجوم نفذه متشددون في جنوب تايلاند المضطرب، وفق متحدث باسم الجيش.

وأفاد المتحدث باسم الجيش في الجنوب، براموت بروم-ان، أمس الثلاثاء، بأن متشددين هاجموا مساء الثلاثاء نقطتي تفتيش لمتطوعين من الدفاع المدني في إقليم يالا وأطلقوا النار عليهم في الوقت الذين كانوا يتحدثون فيه إلى مجموعة من القرويين.

وأضاف المتحدث: "قُتل 12 شخصا في موقع الهجوم، وتوفي اثنان في المستشفى لاحقا، وواحد توفي هذا الصباح متأثرا بجراحه"، مضيفا أن المتمردين استولوا على بنادق (إم-16) وذخائر من نقطتي التفتيش.

وأشار المتحدث إلى أن جميع المناطق المحيطة بموقع الهجوم أغلقت حيث يجري إجراء التحقيقات اللازمة.

ويسعى المتمردون في هذه المنطقة (ذات الغالبية المسلمة) للحصول على الحكم الذاتي في منطقتهم المتميزة ثقافيا والتي تقع على الحدود مع ماليزيا، وهم يقاتلون لأجل ذلك الدولة التايلاندية ذات الغالبية البوذية التي استعمرت المنطقة منذ أكثر من قرن.

ويتهم المتمردون الحكومة التايلاندية بإجبارهم على التخلي عن ثقافتهم وبارتكاب انتهاكات بحقهم تمر دائما دون عقاب.

ويشهد جنوب البلاد الذي تعيش فيه غالبية من مسلمي الملايو تمردا داميا أدى في السنوات الـ15 الأخيرة إلى مقتل 7 آلاف شخص، معظمهم من المدنيين.

وتأتي أعمال العنف التي وقعت الثلاثاء بعد أشهر من وفاة رجل مسلم يدعى، عبد الله عيسى موسى، كان قد دخل في غيبوبة بعد استجوابه في مركز اعتقال تايلاندي ذي سمعة سيئة.

المصدر: أ ف ب