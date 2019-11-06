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الصين توافق على استئناف استيراد اللحوم الكندية

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الصين توافق على استئناف استيراد اللحوم الكندية
Reuters
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
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أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن الصين وافقت على استئناف استيراد لحوم البقر والخنازير من كندا، في خطوة تشكل اختراقا وسط التوتر الذي تشهده العلاقات بين البلدين.

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وقال ترودو، أمس الثلاثاء، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أخبار جيدة للمزارعين الكنديين اليوم، سيستأنف تصدير لحوم البقر والخنازير الكندية إلى الصين".

وقدم الشكر لسفير كندا في الصين، دومينيك بارتون، ولمسؤولي قطاع اللحوم في كندا، لجهودهم التي بذلت لإعادة فتح "هذه السوق المهمة لمنتجي اللحوم وعائلاتهم".

وكانت الصين قد أوقفت استيراد لحوم البقر والخنازير من كندا في شهر يونيو الماضي بحجة أنها ملوثة وأن وثائقها مزورة، وهو ما نفته كندا.

وكانت كندا قد عينت السفير بارتون بعد 9 أشهر تقريبا من إقالتها لسفيرها في بكين، جون ماكالوم، بسبب إدلائه بسلسلة تصريحات مثيرة للجدل حول توقيف السلطات الكندية، منغ وانتشو، المديرة المالية لشركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي".

واعتقلت منغ في مطلع ديسمبر الماضي في فانكوفر، بناء على طلب من الولايات المتحدة، التي تتهم هواوي بالتجسس الصناعي والسعي للالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد إيران.

وأثارت تلك القضية أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين أوتاوا وبكين، إذ اعتقلت بكين كلا من الدبلوماسي الكندي السابق، مايكل كورفيغ، ومواطنه الخبير الاستشاري، مايكل سبافور، بتهمة التجسس، وذلك بعيد أيام من توقيف منغ وانتشو.

المصدر: أ ف ب

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