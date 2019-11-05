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رئيس المكسيك لترامب: حكومتنا ستضمن تحقيق العدالة

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رئيس المكسيك لترامب: حكومتنا ستضمن تحقيق العدالة
Reuters Press Office of Andres Manuel Lopez Obrador
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يعرض خارطة موقع الهجوم على المواطنين الأمريكيين
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أعرب الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، عن شكره لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، على عرض المساعدة على خلفية مقتل عدد من المواطنين الأمريكيين في هجوم لعصابة مخدرات مكسيكية.

وأشار لوبيز أوبرادور في تغريدة له على موقع "تويتر"، إلى أنه أعرب لترامب خلال مكالمة هاتفية بينهما، اليوم الثلاثاء، عن تعازيه بمقتل المواطنين الأمريكيين.

وأضاف الرئيس المكسيكي: "شكرته على استعداده لدعمنا وأكدت له أن حكومة المكسيك ستضمن تحقيق العدالة".

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من جهته، قال البيت الأبيض في بيان له في أعقاب المكالمة الهاتفية، إن ترامب أكد إدانته "لأعمال العنف هذه التي لا معنى لها، والتي أودت بحياة 9 مواطنين أمريكيين، وعرض على المكسيك المساعدة في ضمان محاسبة منفذي الهجوم".

وكان ترامب قد دعا الرئيس المكسيكي إلى شن حرب على عصابات المخدرات، وذلك على خلفية مقتل ما لا يقل عن 9 نساء وأطفال أمريكيين في هجوم لعناصر عصابة مخدرات مكسيكية، أطلقوا النار على سياراتهم قرب الحدود المكسيكية – الأمريكية.

وأشارت تقارير إعلامية إلى احتمال أن المسلحين استهدفوا سيارات المواطنين الأمريكيين عن طريق الخطأ، حيث ظنوها تابعة لعصابة مخدرات منافسة.

المصدر: RT، وكالات

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