أعرب الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، عن شكره لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، على عرض المساعدة على خلفية مقتل عدد من المواطنين الأمريكيين في هجوم لعصابة مخدرات مكسيكية.

وأشار لوبيز أوبرادور في تغريدة له على موقع "تويتر"، إلى أنه أعرب لترامب خلال مكالمة هاتفية بينهما، اليوم الثلاثاء، عن تعازيه بمقتل المواطنين الأمريكيين.

A través del presidente Trump, envié mi más profundo pésame a los familiares y amigos de quienes fueron asesinados en los límites de Chihuahua y Sonora.



Le agradecí su disposición de apoyarnos y le informé que las instituciones del Gobierno de México actúan para hacer justicia. pic.twitter.com/nyls6gix86 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 5 ноября 2019 г.

وأضاف الرئيس المكسيكي: "شكرته على استعداده لدعمنا وأكدت له أن حكومة المكسيك ستضمن تحقيق العدالة".

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من جهته، قال البيت الأبيض في بيان له في أعقاب المكالمة الهاتفية، إن ترامب أكد إدانته "لأعمال العنف هذه التي لا معنى لها، والتي أودت بحياة 9 مواطنين أمريكيين، وعرض على المكسيك المساعدة في ضمان محاسبة منفذي الهجوم".

وكان ترامب قد دعا الرئيس المكسيكي إلى شن حرب على عصابات المخدرات، وذلك على خلفية مقتل ما لا يقل عن 9 نساء وأطفال أمريكيين في هجوم لعناصر عصابة مخدرات مكسيكية، أطلقوا النار على سياراتهم قرب الحدود المكسيكية – الأمريكية.

وأشارت تقارير إعلامية إلى احتمال أن المسلحين استهدفوا سيارات المواطنين الأمريكيين عن طريق الخطأ، حيث ظنوها تابعة لعصابة مخدرات منافسة.

المصدر: RT، وكالات