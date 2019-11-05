بريطانيا: الإجراءات الإيرانية الجديدة تهدد أمننا القومي

اعتبر وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، أن الإجراءات الجديدة من قبل إيران لخفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي تمثل تهديدا بالنسبة للأمن القومي للمملكة المتحدة.

وقال راب، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء: "الإجراءات الأخيرة لإيران تتعارض بشكل واضح مع هذه الصفقة وتمثل تهديدا بالنسبة لأمننا القومي".

وأضاف راب: "نريد إيجاد سبيل يقود إلى الأمام عبر حوار دولي بناء، لكن على إيران تنفيذ الالتزامات التي تحملتها والعودة العاجلة إلى تطبيقها الكامل".

وأعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في وقت سابق من الثلاثاء، أن بلاده ستبدأ منذ يوم الأربعاء بتنفيذ المرحلة الرابعة من تقليص التزاماتها في إطار الاتفاق حول برنامجها النووي، المبرم عام 2015، ردا على انسحاب الولايات المتحدة من هذه الصفقة.

وأوضح روحاني أن الإجراءات الجديدة ستتمثل ببدء ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي في محطة فوردو النووية، مشددا على أن هذه الخطوة قابلة للعودة في حال عاد الطرف المقابل إلى تنفيذ تعهداته بموجب الاتفاق النووي، في إشارة إلى الحكومة الأمريكية.

ويمر التوتر بين إيران والولايات المتحدة بتصاعد مستمر بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي، في 8 مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، لتفرض بلاده بعد ذلك عقوبات اقتصادية موجعة على الجمهورية الإسلامية، متهمة إياها بالسعي للحصول على سلاح نووي ودعم الإرهاب في المنطقة، فيما وصفت السلطات الإيرانية هذه الاتهامات بالباطلة، معتبرة أنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي، ردت عليها بخفض التزاماتها في إطار الصفقة.

المصدر: RT