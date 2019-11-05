الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا ضمن منظومة "بايدو"

أرسلت الصين، صباح اليوم الثلاثاء، قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء ضمن منظومة "بايدو" للملاحة، من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان.

وأُطلق القمر الصناعي إلى الفضاء محمولا على الصاروخ "لونغ مارش - 3 بي"، وهو القمر الـ 49 في أسرة منظومة "بايدو" والـ 24 ضمن منظومة "بايدو - 3".

والقمر هو أيضا الثالث ضمن أقمار "بيدو - 3" التي أرسلت إلى المدار الأرضي الجغرافي المتزامن.

كما تعد عملية الإطلاق المهمة رقم 317 لسلسلة صواريخ "لونغ مارش" الحاملة.

وتعاونت في تطوير تلك الأقمار الصناعية الجديدة وهذا الطراز من الصواريخ الحاملة، الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء والأكاديمية الصينية لتكنولوجيا مركبات الإطلاق، التابعتان للشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء الجوي.

وتعتزم الصين إطلاق 6 أقمار أخرى ضمن منظومة "بايدو - 3" لإكمال هذه الشبكة العالمية.

المصدر: وكالات