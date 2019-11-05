 
مباشر

الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا ضمن منظومة "بايدو"

أخبار العالم

الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا ضمن منظومة
Reuters
"لونغ مارش - 3 بي" الصيني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mnz6

أرسلت الصين، صباح اليوم الثلاثاء، قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء ضمن منظومة "بايدو" للملاحة، من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان.

وأُطلق القمر الصناعي إلى الفضاء محمولا على الصاروخ "لونغ مارش - 3 بي"، وهو القمر الـ 49 في أسرة منظومة "بايدو" والـ 24 ضمن منظومة "بايدو - 3".

والقمر هو أيضا الثالث ضمن أقمار "بيدو - 3" التي أرسلت إلى المدار الأرضي الجغرافي المتزامن.

كما تعد عملية الإطلاق المهمة رقم 317 لسلسلة صواريخ "لونغ مارش" الحاملة.

وتعاونت في تطوير تلك الأقمار الصناعية الجديدة وهذا الطراز من الصواريخ الحاملة، الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء والأكاديمية الصينية لتكنولوجيا مركبات الإطلاق، التابعتان للشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء الجوي.

وتعتزم الصين إطلاق 6 أقمار أخرى ضمن منظومة "بايدو - 3" لإكمال هذه الشبكة العالمية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا