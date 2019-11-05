أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو تعتبر تخفيض إيران الجديد لالتزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة نتيجة منطقية للركود في ضمان المصالح الإيرانية الشرعية.

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وقال ريابكوف، اليوم الثلاثاء: "نعتبر الخطوة الجديدة لإيران لتخفيض الالتزامات التي تعهدت بها طوعا، نتيجة منطقية للركود في حل القضايا المعروفة المتعلقة برفع استقرار خطة العمل المشتركة وضمان النتائج الاقتصادية لتنفيذ هذه الصفقة التي أملت بها إيران".

وأضاف: "من المهم أن الإجراءات المعلنة، بما فيها إمدادات الغاز لأجهزة الطرد المركزي في محطة فوردو تحمل طابعا يمكن إلغاؤها تقنيا. وتجدر الإشارة إلى أن ذلك يخص أيضا كل الأعمال الإيرانية السابقة في إطار عملية تخفيض الالتزامات التي تعهدت بها إيران طوعا".

وأعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في وقت سابق من هذا اليوم أن طهران ستبدأ منذ الغد (الأربعاء) بتنفيذ الخطوة الرابعة لتقليص التزاماتها، وستلغيها في حال عاد الطرف المقابل إلى تنفيذ تعهداته بموجب الاتفاق النووي.

المصدر: نوفوستي