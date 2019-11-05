تلفريك إسرائيلي يصل إلى حائط البراق في القدس الشرقية

صدق المجلس الوزاري الإسرائيلي للإسكان على مشروع إنشاء التلفريك (القطار المعلق جوا) الذي سيصل إلى حائط البرا ق (حائط المبكى) في القدس الشرقية، استعدادا للتصويت عليه من قبل الحكومة.

وقدم سكان ومنظمات القدس مئات الاعتراضات على هذه الخطة إلى اللجنة الوطنية للبنية التحتية. وبسبب دفعها في عملية سريعة من خلال هذه اللجنة، فإنها تحتاج إلى موافقة الحكومة.

وفي الأسبوع الماضي، ناشدت منظمة "عيمك شافيه" المستشار القانوني للحكومة عدم السماح بمناقشة الخطة في الحكومة الحالية بسبب كونها حكومة انتقالية.

المصدر: RT