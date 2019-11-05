ستولتنبيرغ يتوعد بانضمام أوكرانيا إلى الناتو

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبيرغ، أن أوكرانيا ستصبح عضوا في حلف الناتو.

إقرأ المزيد

وقال ستولتنبيرغ في حديثه لقناة "1+1" الأوكرانية: "اتفق كل الأعضاء (أعضاء الحلف) على أن أوكرانيا ستدخل الناتو. وقد تم انضمام جمهورية مونتانيغرو (الجبل الأسود) إلى الناتو منذ سنتين فقط، وبعد عدة أشهر لحقت بها مقدونيا، ولقد رأينا ذلك سابقا أي بعد انهيار جدار برلين. ولم يحلم أحد، بما في ذلك بولندا وبلدان البلطيق، أنها ستكون أعضاء في الناتو".

وتوعد ستولتنبيرغ أيضا أن الحلف سيساعد كييف في إجراء الإصلاحات وتحديث المجتمع، لكي يكون بإمكانها الانضمام إلى الناتو.

وردا على سؤال صحفي فيما إذا كان الناتو سيترك أوكرانيا كـ "منطقة رمادية" بين روسيا وأوروبا قال ستولتنبيرغ إن هذا البلد يعد واحدا من 40 دولة شريكة للحلف.

وأضاف: "إن الشراكة تعد بالنسبة لبعض الدول كأول خطوة نحو العضوية. لكن هذه الشراكة تعني أيضا لكل هذه الدول علاقات دائمة مع الناتو. ويجب الفهم أن هناك اختلافا كبيرا بين وضع "لا علاقات" و"العضوية الكاملة".

وتابع أنه يجب على أوكرانيا التفكير فيما الذي يمكن أن تعمله المنظمة (الناتو) لتحقيق العضوية الكاملة لأوكرانيا في صفوفها.

وأعلن ستولتنبيرغ في كلمة ألقاها في البرلمان الأوكراني في نهاية الشهر الماضي أن الطريق إلى الانضمام إلى الحلف صعب، ويجب على الراغبين في الانضمام إجراء إصلاحات هامة، مشيرا في الوقت ذاته أن أبواب الناتو لا تزال مفتوحة بالنسبة لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي