أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الكلب الذي استخدم في عملية القضاء على زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي سيصل قريبا إلى البيت الأبيض.

إقرأ المزيد

وانتقد ترامب بالمناسبة أمام حشد من أنصاره في ولاية كنتاكي طريقة تناول صحيفة "نيويورك تايمز" لعملية تصفية البغدادي، قائلا في هذا الشأن إنها "قدّمت العملية بشكل سيء إلى أقصى درجة ممكنة. أنا أحب الكلاب، لكنهم نسبوا إلى الكلب كل الفضل. الكلب يستحق كل تقدير، وقريبا جدا سيحضر إلى البيت الأبيض".

وكان الرئيس الأمريكي رفع السرية جزئيا عن هذا الكلب ونشر صورته على حسابه في "تويتر"، واصفا إياه بأنه كلب رائع قام بعمل ممتاز خلال عملية تعقب وتصفية زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في محافظة إدلب السورية في 27 أكتوبر الماضي.

المصدر: تاس