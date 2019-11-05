أمريكي يحذر "FBI" من أجهزة تنصت روسية الصنع في آذان الناس!

أعلن أمريكي في مدينة بيتسبورغ بولاية بنسيلفانيا الأمريكية أن روسيا تدير الناس "عن بعد" بمساعدة "أجهزة استماع" مزروعة في جسم الإنسان.

واعتبرت الشرطة أعمال وتصريحات الرجل هذا مشبوهة، ودعت المهندسين العسكريين للمساعدة في التأكد من ذلك.

وكتب موقع "WXPI" الإخباري أن الحادث وقع في الأسبوع الماضي، مضيفا أن الرجل الذي لا يذكر اسمه، ترك سيارته بالقرب من مقر مكتب التحقيقات الفدرالي وغادر.

THE MESSAGE ON THE CAR: “RUSSIA PLANTS MICRORADIO DEVICES IN PPLS EARS & CONTROLS THEM USING A SOUND SIMILAR TO A DOG WHISTLE. SUBLIMINAL HYPNOSIS.”

My photographer @pishotti captured this shot of the side of the car at the FBI gate. @WPXIpic.twitter.com/fedQMn5JCb — Mike Holden (@WPXIMikeHolden) 31 октября 2019 г.

وكتب على سيارته التي تركها أن روسيا "تزرع في آذان الناس" أجهزة صغيرة للغاية وتنقل إليها إشارات سرية مشفرة عبر الراديو تتحول إلى صوت يؤثر على تصرفات الإنسان ويجعله في حالة شبيهة بالنوم.

وقامت الشرطة والمهندسون العسكريون بتفتيش السيارة لكنهم لم يعثروا على شيء مشبوه داخلها.

وبعد وقت ما جاء الرجل طوعا إلى مقر مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، وأعلن المكتب أن الرجل مصاب بمرض نفسي، دون ذكر التشخيص الدقيق.

المصدر: نوفوستي