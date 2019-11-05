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أمريكي يحذر "FBI" من أجهزة تنصت روسية الصنع في آذان الناس!

أخبار العالم

أمريكي يحذر
Reuters Elijah Nouvelage
أرشيف
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أعلن أمريكي في مدينة بيتسبورغ بولاية بنسيلفانيا الأمريكية أن روسيا تدير الناس "عن بعد" بمساعدة "أجهزة استماع" مزروعة في جسم الإنسان.

واعتبرت الشرطة أعمال وتصريحات الرجل هذا مشبوهة، ودعت المهندسين العسكريين للمساعدة في التأكد من ذلك.

وكتب موقع "WXPI" الإخباري أن الحادث وقع في الأسبوع الماضي، مضيفا أن الرجل الذي لا يذكر اسمه، ترك سيارته بالقرب من مقر مكتب التحقيقات الفدرالي وغادر.

وكتب على سيارته التي تركها أن روسيا "تزرع في آذان الناس" أجهزة صغيرة للغاية وتنقل إليها إشارات سرية مشفرة عبر الراديو تتحول إلى صوت يؤثر على تصرفات الإنسان ويجعله في حالة شبيهة بالنوم.

وقامت الشرطة والمهندسون العسكريون بتفتيش السيارة لكنهم لم يعثروا على شيء مشبوه داخلها.

وبعد وقت ما جاء الرجل طوعا إلى مقر مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، وأعلن المكتب أن الرجل مصاب بمرض نفسي، دون ذكر التشخيص الدقيق.

المصدر: نوفوستي

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