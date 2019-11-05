بيونغ يانغ تنتقد واشنطن بعد إدراجها على قائمة الدول الداعمة للإرهاب

انتقدت كوريا الشمالية بشدة الولايات المتحدة لإدراجها في قائمتها للدول الراعية للإرهاب، واعتبرت هذه الخطوة "استفزازا سياسيا خطيرا".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، في تصريح صحفي، إن تحرك الولايات المتحدة بوصف كوريا الشمالية دولة راعية للإرهاب، في وقت حساس وصل فيه الحوار بين البلدين إلى طريق مسدود، يعد إهانة وخيانة للثقة ضد بيونغ يانغ.

كما قال المتحدث إن بيونغ يانغ تدين وترفض ما ورد في تقرير الإرهاب الأمريكي الأخير، بخصوص كوريا الشمالية، وتعتبره "استفزازا سياسيا خطيرا".

وندد المتحدث بما أسماه "السياسات العدائية" ضد الشمال، مضيفا أن قناة الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ لا تزال ضيقة، بسبب الموقف الأمريكي.

وفي تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي الأخير عن الإرهاب في العالم، الذي نُشر يوم الجمعة، تم إدراج كوريا الشمالية ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب.

المصدر: وكالات