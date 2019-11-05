بالصور.. نجوم هوليود يدعمون الناشطة غريتا في قضيتها

لفتت الناشطة السويدية من أجل المناخ، غريتا تونبرغ، أنظار العالم بعد الضجة التي أثارتها كلمتها في قمة المناخ في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بحضور قادة العالم.

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وأعلن العديد من المشاهير عن دعمهم للمراهقة البالغة من العمر 16 عاما، كان آخرهم نجما هوليود، ليوناردو دي كابريو، و"أرنولد شوارزنيغر".

حيث نشر اليوم الثلاثاء الممثل شوارزنيغر مجموعة من الصور على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صحبة غريتا ومجموعة من الأشخاص بينما كانوا يقومون بجولة بالدراجات الهوائية.

وعلق على الصور قائلا: "كان رائعا أن أرى صديقتي وإحدى بطلاتي، غريتا تونبرغ، في الأسبوع الماضي، حيث قمنا بركوب دراجات هوائية حول سانتا مونيكا معا".

وأضاف: "سعيد بتعريف ابنتي كريستينا بها. حافظوا على الإلهام، غريتا!".

وفي وقت سابق، قدم الممثل الأمريكي، الحاكم السابق لكاليفورنيا شوارزنيغر، هدية للناشطة السويدية وهي عبارة عن سيارة Tesla Model 3 الكهربائية.

بدوره، نشر دي كابريو منذ يومين على صفحته في "انستغرام"، التي لا ينشر فيها صوره الشخصية وإنما يكتفي بنشر صور عن العالم والقضايا الإنسانية، نشر صورا جمعته بالناشطة السويدية، التي تناضل ضد ظاهرة الاحتباس الحراري، أثناء زيارتها للقارة الأمريكية.

It was fantastic to see my friend and one of my heroes @GretaThunberg last week and go on a bike ride around Santa Monica together and I was so pumped to introduce her to my daughter Christina. Keep inspiring, Greta! pic.twitter.com/3Q6ZuInJHY — Arnold (@Schwarzenegger) November 4, 2019

وأشاد الممثل الملتزم بالدفاع عن البيئة بالعمل الذي قامت به غريتا، قائلا: "هناك فرص قليلة في تاريخ البشرية حيث يجري فيها تضخيم الأصوات خلال اللحظات المحورية لمثل هذه التحولات، أصبحت غريتا رائدة في عصرنا".

وأضاف: "ما نفعله اليوم لضمان أن تتمتع الأجيال القادمة بنفس الكوكب الذي اعتبرناه أمرا مفروغا منه".

وتابع تعليقا على صوره مع غريتا: "آمل أن تكون رسالة غريتا بمثابة تنبيه لإيقاظ قادة العالم في كل مكان، وقت التقاعس عن العمل قد انتهى. بسبب غريتا، والناشطين الشباب في كل مكان، أنا متفائل بشأن ما يخبئه المستقبل".

وقال نجم هوليود الفائز بجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم "العائد": "كان لي شرف قضاء بعض الوقت مع غريتا. التزمت أنا وهي بدعم بعضنا البعض، على أمل تأمين مستقبل أكثر إشراقا لكوكبنا".

المصدر: RT