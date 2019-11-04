قالت وكالة "الأناضول" التركية، يوم الاثنين، إن محكمة تركية أمرت بإخلاء سبيل الصحفي أحمد ألتان، والصحفية نازلي إليجاك، خلال إعادة محاكمتهما وذلك لانقضاء مدة حبسهما.

وكانت المحكمة قد قضت في السابق بالسجن مدى الحياة على ألتان وإليجاك لإدانتهما بمساعدة شبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016، ونفى ألتان وإليجاك التهمة.

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وفي وقت لاحق، ألغت المحكمة العليا عقوبة السجن مدى الحياة وأمرت بإعادة محاكمتهما.

وقالت "الأناضول" إن المحكمة قضت بإعادة المحاكمة بسجن ألتان 10 سنوات وستة أشهر، وإليجاك 8 سنوات وتسعة أشهر، وأمرت بإخلاء سبيلهما لقضاء كل منهما أكثر من ثلاث سنوات وراء القضبان، ‬‬‬وأضافت أن إخلاء سبيلهما تم بمقتضى ضوابط قضائية.

وأفادت الوكالة الرسمية بأن المحكمة برأت الصحفي محمد ألتان المتهم في نفس القضية، وهو شقيق أحمد ألتان، وذلك لعدم وجود دليل واضح ضده وكانت السلطات قد أخلت سبيله من قبل.

وكان محمد ألتان قد أدين أيضا في المحاكمة الأصلية وصدر ضده حكم بالسجن مدى الحياة، لكن المحكمة العليا ألغت العقوبة.

ومثلت قضية الثلاثة سببا في انتقادات لتركيا من منظمات حقوقية وحلفاء غربيين أثارت قلقهم الحملة الواسعة ضد المشتبه بتأييدهم لغولن بعد محاولة الانقلاب على أردوغان.

المصدر: وكالات