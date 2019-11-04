رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الاثنين، على العقوبات الأمريكية التي طالت مسؤولين عسكريين وسياسيين بارزين ومقربين من المرشد الأعلى علي خامنئي.

وقال عباس موسوي إن العقوبات "جوفاء وتعكس يأس وعجز الإدارة الأمريكية في استخدام الآليات الدبلوماسية والمنطقية".

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وأضاف أن "العقوبات الجديدة أحادية الجانب ومدانة ولا جدوى منها".

وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأنها "تأتي في إطار نظرة الغطرسة الأمريكية لبقية دول العالم والقضايا الدولية الهامة في العالم".

وأفاد بأن "إدمان واشنطن على فرض العقوبات أحادية الجانب جعل مسؤوليها في حالة انفعالية".

وأشار الدبلوماسي إلى أن "الإدارة الأمريكية تبادر إلى فرض عقوبات جوفاء لتسكين آلامها والهروب من فشلها الناجم عن عجزها أمام الإرادة الحديدية للشعب الإيراني".

وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على كيان و9 أشخاص مرتبطين بإيران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن واشنطن فرضت عقوبات على تسعة أشخاص بالإضافة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، في الذكرى الـ 40 لاستيلاء إيران على السفارة الأمريكية في طهران.

واستهدفت العقوبات التي أعلن عنها على موقع وزارة الخزانة الأمريكية، مجتبى خامنئي، الابن الثاني للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.

وقالت: "على وجه التحديد، يستهدف الإجراء مساعدي علي خامنئي المرشد الأعلى، ومجلس تشخيص مصلحة النظام، والأركان العامة للقوات المسلحة، والقضاء".

المصدر: RT