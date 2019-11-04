السفارة الروسية: بدء بناء الوحدة الثانية من محطة "بوشهر" في 10 نوفمبر

أعلنت السفارة الروسية لدى طهران، اليوم الاثنين، أن بناء الوحدة الثانية من محطة "بوشهر" النووية الإيرانية سينطلق في 10 نوفمبر الجاري.

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وقال مصدر في السفارة لوكالة "سبوتنيك": "ستتم المراسم الرسمية لصب الخرسانة في العاشر من نوفمبر"، مضيفا أن هذه المراسم ستدشن إطلاق أعمال بناء الوحدة الثانية من المحطة.

وسابقا اليوم، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران، علي أكبر صالحي، أن عمليات صب الخرسانة ستبدأ الأسبوع القادم في الوحدتين الثانية والثالثة بمحطة بوشهر النووية.

وفي نوفمبر 2014، وقعت موسكو وطهران عقدا لبناء الوحدتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر النووية، وذلك في إطار مشروع "بوشهر-2"، الذي جرت مراسم إطلاقه في 10 سبتمبر 2016، والذي تشرف على إنجازه الوكالة الفدرالية الروسية للطاقة الذرية (روس آتوم)، على أن تشكل طاقة الوحدتين الجديدتين الإجمالية 2.1 ألف ميغاواط.

ومن المخطط إنجاز الوحدة الثانية في العام 2024 والثالثة في العام 2026.

المصدر: تاس