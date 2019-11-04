 
مباشر

قراصنة يختطفون 4 من أفراد ناقلة نفط يونانية قبالة سواحل توغو

أخبار العالم

قراصنة يختطفون 4 من أفراد ناقلة نفط يونانية قبالة سواحل توغو
Twitter@Santos_Pilots
تاقلة النفط اليونانية ناقلة النفط Elka Aristotle
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mnr0

اعتدى قراصنة على ناقلة نفط يونانية قبالة سواحل توغو، وخطفوا 4 من أفراد طاقمها، حسبما أفادت "رويترز" نقلا عن بيان أصدرته القوات البحرية لهذا البلد الإفريقي.

إقرأ المزيد
قراصنة يخطفون 9 من أفراد طاقم سفينة نرويجية قبالة بنين
قراصنة يخطفون 9 من أفراد طاقم سفينة نرويجية قبالة بنين

وجاء في البيان أنه "يوم الاثنين، 4 نوفمبر، قرابة الساعة الثالثة صباحا، تعرضت ناقلة النفط Elka Aristotle لهجوم على يد مسلحين، على بعد 18 كلم تقريبا عن ميناء لومي".

وأضاف البيان أن أفراد الطاقم المخطوفين هم فلبينيان ويوناني وجورجي، مشيرا إلى أن أحد حراس الناقلة أصيب بطلقة نارية أثناء الهجوم، وأن التحقيق في الحادث لا يزال جاريا.

وجاء نبأ الهجوم بعد يوم من ورود تقارير عن اعتداء قراصنة على سفينة MV Bonita النرويجية قبالة سواحل بنين، وقيامهم بخطف 9 من أفراد طاقمها.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا