أكد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن بلاده سترسل عناصر "داعش" إلى بلدانهم سواء أسقطت الجنسية عنهم أم لا.

وجاء ذلك في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، خلال مشاركته في افتتاح برنامج تدريب لقوات الشرطة التركية في العاصمة أنقرة.

وقال صويلو "سنرسل عناصر داعش الذين هم في قبضتنا إلى بلدانهم سواء أسقطت الجنسية عنهم أم لا".

وأضاف أن ما يقارب 1200 عنصر من "داعش" هم في السجون التركية.

وأشار الوزير التركي إلى إلقاء القبض على 287 عنصرا من التنظيم، بينهم نساء وأطفال عقب عملية "نبع السلام" التي أطلقتها تركيا شرق الفرات في سوريا.

وأفاد صويلو بأنهم يعملون على إحالتهم إلى السلطات القضائية، حيث سيتم إرسالهم إما إلى السجون أو إلى مراكز الترحيل لإعادتهم إلى بلدانهم.

والسبت، شدد صويلو في تصريح صحفي، على أن "تركيا ليست فندقا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى"، لافتا إلى أن الجميع يلجأون لتجريد مسلحي "داعش" من الجنسية بهدف التملص من المسؤولية.

المصدر: الأناضول