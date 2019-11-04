تشاووش أوغلو: تخفيف معاناة الصوماليين واجب على الأمة الإسلامية

قال وزير الخارجية التركي، مولوود تشاووش أوغلو إن تخفيف معاناة الصوماليين، واجب على الأمة الإسلامية، قبل أن يكون مسؤولية منوطة على عاتق العالم بأسره.

ودعا الوزير في الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الصومال، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، دعا إلى عدم التزام الصمت حيال معاناة الشعب الصومالي، والتركيز أكثر على معاناة الصوماليين.

وأضاف تشاووش أوغلو: "علينا التخلي عن خلافاتنا، وتبني موقف موحد من أجل إحلال السلام والرخاء في الصومال، وعلينا أيضا السعي لخلق الظروف المناسبة لتعزيز الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في الصومال".

وأردف: "نعمل مع إخوتنا الصوماليين من أجل نمو بلادهم، وقدمنا مساعدات إنسانية وتنموية بمقدار يتجاوز مليار دولار".

وقال وزير الخارجية التركي: "نستمر في تقديم الدعم لإعادة تأهيل القوات الأمنية في هذا البلد، ونتضامن مع الحكومة الصومالية في كفاحها ضد تنظيم "الشباب" الإرهابي وباقي المنظمات الإرهابية".

كما أشار إلى أن تركيا توفر للطلاب الصوماليين فرص مواصل تعليمهم العالي في جامعاتها.

المصدر: الأناضول