إيران: سنتعامل مع حلفاء أمريكا كأعداء وردنا سيكون الأقوى والأعنف بنطاق جغرافي لا يتصورونه

هدد الجيش الإيراني بالرد على الولايات المتحدة بـ "أقوى وأعنف رد حال إقدامها على أي عدوان ضد إيران"، متعهدا بالتعامل مع حلفائها كأعداء حتى إذا لم يشاركوا في الحرب.

وأكد كبير متحدثي القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، في حديث لوكالة "فارس" نشر اليوم الأحد: "سنستهدف مصالح أمريكا وحلفائها في أي نقطة وفي أي أرض، وقد أثبتت الجمهورية الإسلامية قدرتها على هذا الأمر".

وأضاف شكارجي في هذا السياق: "وحتى لو لم تشارك دولة ما في حرب محتملة، لكنها تضع أرضها تحت تصرف العدو، فإننا سنعتبر تلك الأرض أرض العدو، وسنتصرف معها كما نتصرف مع العدو".

وأوضح: "لقد قيل وتم التأكيد مرارا أننا لم ولن نكون من يبدأ أي حرب، ولكن لو ارتكب العدو أي خطأ استراتيجي، فإننا سنرد على ذلك العدوان بأعنف وأقوى رد يجعل العدو نادما على فعلته وفي نطاق جغرافي لا يتصوره أعداء الجمهورية الإسلامية الايرانية، وسيلمسون حينها مسألة الرد بعشرة أضعاف على العدوان من أعماق وجودهم وفي الميدان".

ويمر التوتر بين إيران والولايات المتحدة بتصاعد مستمر بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 8 مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، لتفرض بلاده بعد ذلك عقوبات اقتصادية موجعة على الجمهورية الإسلامية، متهمة إياها بالسعي للحصول على سلاح نووي ودعم الإرهاب في المنطقة، فيما وصفت السلطات الإيرانية هذه الاتهامات بالباطلة، معتبرة أنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وردت عليها بخفض التزاماتها في إطار الصفقة، وسط تشديد التهديدات العسكرية تجاه بعضهما البعض.

وزاد التصعيد في الأيام الأخيرة بعد أن تعرضت السعودية، يوم 14 سبتمبر، لهجوم استهدف منشأتين حيويتين لشركة "أرامكو" النفطية، أسفر في حينه عن وقف المملكة أكثر من 50% من إنتاجها النفطي، واتهمت واشنطن والرياض السلطات الإيرانية بالوقوف وراء هذه العملية، الأمر الذي تنفيه طهران بشدة.

المصدر: فارس + وكالات