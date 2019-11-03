ظريف: إيران لا تتخذ خطوات انفعالية إزاء الغرب

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تصريحات أدلى بها في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، اليوم الأحد، أن بلاده لا تمارس سياسة عاطفية إزاء الدول الأوروبية والغربية.

وقال ظريف، ردا على سؤال بشأن اتهامات موجهة له بإضاعة الوقت مع أوروبا بشأن الاتفاق النووي: "لست المسؤول عن وضع السياسات الخارجية للجمهورية الإسلامية، وسياساتنا مقابل الدول 4+1 تتخذ في لجنة الإشراف على تطبيق الاتفاق النووي، وأنا مكلف بتنفيذها". وأضاف أن "إيران لا تتخذ سياسات انفعالية أمام الغرب وأوروبا".

كما تطرق الوزير إلى موضوع الاتهامات الموجهة ضد طهران بشأن مسألة غسل الأموال. وبهذا الصدد، قال ظريف: "لقد اتخذت أكثر المواقف حدة في الدفاع عن إيران مقابل اتهامات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) والجميع شهد لقاءاتي والفيديوهات الخاصة بي، وأعتبر نفسي المسؤول عن الدفاع عن الجمهورية الإسلامية في الخارج".

وتعرض الوزير لانتقاد في البرلمان لأنه أجاب على أسئلتهم بسرعة. وأوضح ظريف أنه على عجلة ومضطر لمغادرة البرلمان للمشاركة في اجتماع لمجلس الأمن القومي، مضيفا أن كبار المسؤولين هناك بانتظاره وأن الاجتماع لن يبدأ من دونه.

وأشار ظريف إلى أن الاجتماع في مجلس الأمن القومي لم يكن على جدول أعماله وأن القرار بعقده اتخذ مساء أمس السبت بشكل عاجل.

المصدر: RT