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اعتقال 7 "دواعش" في تركيا بينهم مسؤول معسكرات التدريب 

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اعتقال 7
Reuters
عناصر من الأمن التركي
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أعلنت وزارة الداخلية التركية عن اعتقال 7 أشخاص من تنظيم "داعش" الإرهابي بينهم مسؤول معسكرات التدريب في التنظيم.

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وذكرت الداخلية، اليوم الأحد، في بيان لها أنه "تم توقيف 7 أشخاص من تنظيم داعش بينهم مسؤول عن معسكرات تدريب الإرهابيين التابع للتنظيم"​​​.

وأضاف البيان أن "العملية ضد تنظيم داعش نفذت في 5 محافظات هي عثمانية واسطنبول وغازي عنتاب وكيليس".

وأوضح أنه "تم في العملية اعتقال أمير الزكاة والمسؤول عن معسكرات تدريب المقاتلين الأجانب لصالح التنظيم ونقلهم إلى مناطق النزاع".  

وفي وقت سابق، أعلن محمد أقطاش، مدير الأمن العام في تركيا، أن السلطات المختصة نفذت 26 عملية أمنية ضد تنظيم "داعش"، ألقت القبض خلالها على 100 شخص كانوا يخططون لهجمات في ذكرى تأسيس الجمهورية.

المصدر: سبوتنيك

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