أعلن مساعد وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية والعسكرية، حسين ذو الفقاري، اعتقال 7 من مشجعي فريق "تراكتور" الإيراني لكرة القدم بتهمة إطلاق شعارات تهدد الأمن القومي الإيراني.

وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن إقدام بعض أنصار الفريق على رفع الأعلام التركية وشعارات انفصالية وهتافات باسم تركيا وأخرى معادية للقومية الكردية خلال مباراة فريقهم "تراكتور تبريز" مع "استقلال طهران" حيث جرت في مدينة تبريز شمال غرب البلاد التي يشكل الترك الأذريين الأغلبية الساحقة من سكانها.

وذكر موقع "رجانيوز" أن المشجعين دعموا العملية العسكرية التركية في سوريا وطالبوا بانفصال إقليم أذربيجان عن إيران، الواقع غرب البلاد والمحاذي لدولة أذربيجان، رافعين العلم الأذربيجاني.

بر افراشتن پرچم کشور ترکیه در تبریز چه پیغامی دارد ؟

منشا سلام نظامی متوحشانه هوادارن تراکتور سازی تبریز کجاست ؟

تجزیه طلب و تروریست کیست ؟!

ایا این بخشی از خواسته اردوغان از روحانی برای خفه کردن صداهای داخل ایران در مقابل اشغال گری رژیم خونخوار ترک است ؟ pic.twitter.com/OxzxXWa1TJ — افلاطون ورژن کوردی + (@Kurdish_aflaton) 1 ноября 2019 г.

المصدر: RT