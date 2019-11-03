مصور سوري يعثر على "صديق وفي" في مكان استهداف البغدادي

جمعت الصدفة المصور السوري، فريد الهور، بجرو صغير وجده بين أنقاض مجمع زعيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي الذي استهدفته القوات الأمريكية مؤخرا.

وعثر الهور على الكلب الجرو "بوبي" وهو يقف بجانب جثة والدته، في صباح اليوم التالي للغارة الأمريكية التي استهدفت مكان تواجد البغدادي في ريف إدلب، حيث سمع المصور صوت عواء ضعيف أثناء تجوله في المكان، ليفاجأ بجرو صغير مغطى بالأتربة تقترب أنفاسه من الموت بسبب الجوع.

ولم يستطع الهور ترك الجرو وحيدا فأخذه لمنزله وقدم له العلاج اللازم والأكل والرعاية اللازمة.

ولقي زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي الاسبوع الماضي مصرعه بغارة أمريكية على مخبئه بضواحي مدينة إدلب السورية.

Today #BoBe and I went to the clinic for the vaccine and the treatment was very happy and a few days later he will have a home for him.We waited for more new news, photos and videos to come.We will live a happy life after all pic.twitter.com/5133YxLGMq — FARED_ALHOR (@FARED_ALHOR) October 30, 2019

#video

This puppy remains alone after his mother died during a nightly U.S-led raid to kill the leader of ISIS in #Barisha village in Idlib.#Syria#idlibpic.twitter.com/xUZr8SCSDS — FARED_ALHOR (@FARED_ALHOR) October 28, 2019

This puppy remains alone after his mother died during a nightly U.S-led raid to kill the leader of ISIS in #Barisha village in Idlib.#Syria#idlibpic.twitter.com/AXuzIauUL9 — FARED_ALHOR (@FARED_ALHOR) October 28, 2019

المصدر: وكالات