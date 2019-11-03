خامنئي: ماكرون إما ساذج أو متواطئ مع أمريكا

أكد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي أن الدعوات الفرنسية لعقد لقاء بين طهران وواشنطن لحل "كافة المشاكل" بين البلدين تعتبر سذاجة، إن لم تكن تواطؤا من جانب باريس.

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وقال خامنئي، اليوم الأحد، إن "الحكومة الفرنسية تتوسط وتنقل الرسائل وتجري اتصالات، والرئيس الفرنسي يقول إنه في حال عقد لقاء مع أمريكا ستحل كافة المشاكل، إنه إما أن يكون ساذجا أو متواطئا مع أمريكا".

وأضاف: "تجربتا كوبا وكوريا الشمالية في التفاوض مع أمريكا ماثلة أمام أنظار المسؤولين الإيرانيين"، في إشارة إلى عدم جدوى التفاوض مع إدارة ترامب.

وأوضح خامنئي أن المفاوضات مع الولايات المتحدة غير مجدية، قائلا: "لقد التقى المسؤولون الأمريكيون والكوريون الشماليون سابقا، وكل ما فعلوه كان التقاط صور تذكارية، دون أن تخفض أمريكا عقوباتها المفروضة" على كوريا الشمالية.

المصدر: RT