 
مباشر

موقف محرج لترامب خلال حضوره مباراة في نيويورك

أخبار العالم

موقف محرج لترامب خلال حضوره مباراة في نيويورك
Reuters
مباراة لفنون القتال المختلطة في نيويورك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mnj7

واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هتافات مناهضة له من الجمهور خلال مباراة لفنون القتال المختلطة في نيويورك، بعد 6 أيام على موقف مماثل في ملعب في إحدى مباريات البيسبول في واشنطن.

وذكر صحفي من وكالة "فرانس برس" أن دخول ترامب إلى قاعة "ماديسون سكوير غاردن" أمس السبت، أثار صيحات استهجان طغت على التصفيق والتشجيع، كما تظاهر عشرات الأشخاص أمام الصالة الشهيرة.

وجلس ترامب في الصف الثالث مع ابنيه دونالد الابن وإيريك. وكان أحد المتبارين جورج ماسفيدال، وهو من أنصار الرئيس الأمريكي.

وواجه ترامب موقفا مماثلا الأحد الماضي عندما حضر مع زوجته ميلانيا المباراة الخامسة في الدور النهائي لدوري البيسبول في واشنطن.

وبعد الشوط الثالث عرضت كاميرات الفيديو في الملعب صور جنود حاضرين في المدرجات، لكنها تحولت فجأة لتظهر صورة ترامب. وأطلق المشجعون صيحات الاستهجان عندما ظهرت صورة ترامب على شاشة عملاقة.

موقف محرج لترامب خلال حضوره مباراة في نيويورك
Reuters
موقف محرج لترامب خلال حضوره مباراة في نيويورك
Reuters
موقف محرج لترامب خلال حضوره مباراة في نيويورك
Reuters

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد.. بريطاني يرفض السماح لمُشرد بالجلوس على الكرسي في مقهى رغم أن الأكل مدفوع!